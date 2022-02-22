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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Швейцария призвала Россию пересмотреть решение о признании ДНР и ЛНР

МИД страны расценил это как нарушение международного права и минских соглашений

ЖЕНЕВА, 22 февраля. /ТАСС/. Швейцария расценила признание Россией ДНР и ЛНР как нарушение международного права и минских соглашений и призвала пересмотреть это решение. Об этом говорится в заявлении швейцарского МИД, опубликованном во вторник в Twitter.

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"Признание Россией определенных районов украинских регионов Луганска и Донецка в качестве независимых государств является грубым нарушением международного права, территориальной целостности и суверенитета Украины и минских соглашений", - отметили во внешнеполитическом ведомстве. "Швейцария призывает Россию соблюдать свои международные обязательства и пересмотреть свои действия", - говорится в заявлении.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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РоссияШвейцарияПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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