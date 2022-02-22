МИД Румынии призвал своих граждан покинуть Украину

Как развивалась информационная кампания Запада вокруг "вторжения" России на Украину

Об этом говорится в сообщении, распространенном внешнеполитическим ведомством.

"В контексте серьезного ухудшения ситуации безопасности на Украине и в регионе Черного моря, отрицательного развития событий в этот вечер МИД информирует, что тревога для Украины была повышена до максимального уровня: "Немедленно покинуть страну!" - говорится в сообщении.

Согласно новому уровню тревоги, МИД "настойчиво рекомендует румынским гражданам воздержаться от поездок в эту страну, а тем, кто временно находится на Украине, немедленно покинуть территорию этого государства".