В ЛНР считают, что Россия в критический момент подала Донбассу руку помощи

ЛУГАНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим поручением об осуществлении Вооруженными силами России функций по поддержанию мира на территориях Донецкой и Луганской народных республик помог Донбассу, который оказался "на грани кровавой катастрофы".

Что сказал Путин в обращении к россиянам

Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

Об этом во вторник заявил ТАСС представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник.

"Для народа Донбасса это поданная вовремя рука помощи! Россия протянула ее нам в критический момент, когда мы встали на грань кровавой катастрофы, вступив в бой с многократно превосходящими силами украинского режима, поддержанного западными союзниками", - сказал он.

Президент России 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Своими указами Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с Донецкой и Луганской народными республиками, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.