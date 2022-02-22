Великобритания и ЕС будут координировать санкции против РФ в связи с признанием ДНР и ЛНР

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Великобритания и Евросоюз будут вместе готовить ответные меры против России в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в понедельник вечером сообщила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс по итогам телефонных переговоров с руководителем внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем.

Что сказал Путин в обращении к россиянам

Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

"Мы согласились с тем, что будем координировать действия по введению молниеносных санкций против режима [президента России Владимира] Путина и стоять плечом к плечу с Украиной", - написала Трасс в Twitter. Она добавила, что у нее также состоялся разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Ранее руководитель британского внешнеполитического ведомства сообщила, что 22 февраля Лондон объявит о новых санкциях против России. Она утверждала, что признание Россией ДНР и ЛНР стало "нарушением международного права". Такую же позицию занял теневой глава МИД королевства Дэвид Лэмми.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.