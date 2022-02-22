В США заявили, что пока не могут обещать проведение встречи Путина и Байдена

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Американские власти в настоящий момент не могут взять на себя твердое обязательство по проведению встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, они оценивают действия России. Об этом сообщил в понедельник на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном ситуации вокруг России и Украины, представитель администрации США высокого ранга.

"По этому поводу мы озвучивали несколько моментов, которые, полагаю, остаются верными. Во-первых, [мы говорили, что] мы открыты к дальнейшему взаимодействию между двумя лидерами, если считаем, что это имеет смысл и может оказать благотворное влияние на кризис, но подобная встреча была обусловлена рядом факторов. Одним из важнейших является то, чтобы РФ не предпринимала дальнейших военных действий внутри Украины. <...> Нам нужно продолжать оценку того, что Россия делает", - сказал он, отметив, что, по мнению властей США, Россия "продолжает готовиться к военным действиям".

"Я, конечно, не могу брать обязательство о проведении встречи, обусловленной тем, что РФ не предпримет военных действий, когда все выглядит так, что они в действительности это и сделают", - утверждал чиновник.

В воскресенье Елисейский дворец сообщил, что Путин и Байден приняли предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, конкретных планов о встрече пока нет, но она возможна, если лидеры сочтут это целесообразным. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден готов встретиться с Путиным, если не будет вторжения России на Украину.

Президент России в телеобращении к россиянам 21 февраля объявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.