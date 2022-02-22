США предупредили украинцев о возможной угрозе России

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Американское правительство предупреждает тех лиц на Украине, которым, по мнению Вашингтона, может угрожать Россия. Об этом сообщил в понедельник на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном ситуации вокруг России и Украины, представитель администрации США высокого ранга.

"Если описанное в нашем письме произойдет, это станет ужасающим преступлением, военным преступлением", - сказал представитель исполнительной ветви власти. Таким образом он прокомментировал отправку Вашингтоном послания верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет о списке украинцев, от которых якобы хочет избавиться Россия.

"Мы предупреждаем лиц и группы, которые, по нашему мнению, могут быть взяты на прицел, - с учетом нашего понимания и нашего знания российских планов, - чтобы помочь им защититься или перебраться туда, где они могли бы находиться в большей безопасности", - отметил ведущий брифинга.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютным вымыслом сообщения американских СМИ о том, что Москва якобы составила перечень украинских политических деятелей, которые должны быть убиты или арестованы в случае военного конфликта. "Такого списка не существует. Это фейк", - подчеркнул представитель Кремля. На прошлой неделе американский журнал "Форин полиси" написал со ссылкой на свои источники, что РФ якобы подготовила подобный перечень. Затем письмо Бачелет на эту тему направила постоянный представитель США при женевской штаб-квартире ООН Батшеба Нелл Крокер. Постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов охарактеризовал такой шаг как часть "кампании по распространению западных фейков".