Ле Пен напомнила о не выполненных Киевом обязательствах по обеспечению автономии Донбасса

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выразила сожаление в связи с объявлением о признании Россией Донецкой и Луганской народных республик, однако напомнила, что Киев так и не выполнил свою часть минских соглашений, по которым должен был предоставить широкую автономию регионам Донбасса. Об этом она заявила во вторник в эфире радио RTL .

"На самом деле вызывает сожаление, что соглашение "Минск-2", которому 7 лет, которое предусматривало выход из конфликта через предоставление автономии Луганску и Донецку, этим двум регионам, было, по всей видимости, заморожено, - сказала она. - Казалось, что Францию это мало заботило последние пять лет, хотя у нее и была важнейшая роль. В свое время эту роль и ответственность взял на себя Франсуа Олланд. Сейчас мы в ситуации, когда нельзя откладывать дипломатию в сторону".

В связи с этим Ле Пен заявила, что "решение Владимира Путина вызывает сожаление", но подчеркнула, что верит в дипломатию и в то, что та всегда может остановить войну. Отвечая на вопрос, как бы она поступила, будучи сейчас президентом Франции, Ле Пен заявила, что попыталась бы собрать за одним столом США, Россию, ФРГ, Францию, а также граничащие с Украиной Польшу, Румынию, Венгрию и Словакию.

"Это необходимо, чтобы найти средства и решение, которое позволило бы одновременно обеспечить вывод российских войск из Украины и в то же время добиться автономии, которая, я считаю, необходима для этих регионов, рассчитывавших на нее после завершения саммита в Минске", - сказала Ле Пен.

Минские соглашения ("Минск-2") с целью урегулирования кризиса в Донбассе были подписаны в феврале 2015 года по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина). С украинской стороны документ был согласован тогдашним президентом страны Петром Порошенко. Последний на данный момент саммит в нормандском формате состоялся в декабре 2019 года в Париже, где Украину представлял уже президент Владимир Зеленский. В Москве неоднократно указывали на невыполнение Киевом Минских соглашений, в том числе договоренностей, достигнутых на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже.

Президент России 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.