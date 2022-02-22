Глава Минобороны Литвы: санкции должны вводиться не против ДНР и ЛНР, а против России

ВИЛЬНЮС, 22 февраля. /ТАСС/. Санкции Запада в связи с событиями на Украине должны быть введены не против Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а против России. Такое мнение огласил во вторник в эфире национального радио LRT министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"В том случае, если мы будем поддерживать с Россией те же экономические, финансовые и другие связи, то результат будет таким же, как после захвата и отторжения Крыма. Подвергать санкциям надо Россию, а не ДНР и ЛНР", - сказал он.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

Решение президента России предсказуемо вызвало негативную реакцию в странах НАТО и у их партнеров. На Западе расценили его как нарушение международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Украины. США и Великобритания уже объявили о намерении ввести против России санкции, вопрос новых рестрикций изучают также Евросоюз, Канада и Япония. В Киеве подчеркнули, что "не намерены никому отдавать свои территории".