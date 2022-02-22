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Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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Глава ЛНР подписал закон о ратификации договора о дружбе и сотрудничестве с Россией

Документ вступает в силу со дня официального опубликования

ЛУГАНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал закон о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между ЛНР и Россией. Текст документа размещен во вторник на сайте Пасечника.

"Ратифицировать договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Луганской народной республикой и Российской Федерацией, подписанный в городе Москве 21 февраля 2022 года", - говорится в документе.

Он вступает в силу со дня официального опубликования.

Теги
РоссияПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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