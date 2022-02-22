Сирия заявила о готовности работать над выстраиванием отношений с ДНР и ЛНР

БЕЙРУТ, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Сирии готовы работать над выстраиванием отношений с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении канцелярии сирийского лидера Башара Асада.

"Сирия подтверждает свою готовность работать над выстраиванием и укреплением отношений с ДНР и ЛНР в контексте общих интересов и взаимного уважения", - указывается в сообщении.

В нем также подчеркивается, что, с точки зрения Дамаска, "украинский кризис является проблемой, созданной западными странами во главе с США для разделения народов и подрыва национальной безопасности России".

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.