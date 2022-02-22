Президент Австрии призвал Путина пересмотреть решение о признании ДНР и ЛНР

ВЕНА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен сожалеет о решении президента России Владимира Путина признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и призывает его пересмотреть это решение. Об этом сообщила во вторник канцелярия австрийского президента.

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Он усмотрел в признании ДНР и ЛНР "вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины". По его мнению, этим шагом РФ перешла красную черту и "рискует разрушить" усилия по дипломатическому регулированию кризиса. "Я обращаюсь к президенту Путину с просьбой пересмотреть его решение и встать на путь диалога, а не конфронтации", - сказал австрийский президент.

Президент России 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

Решение президента России вызвало негативную реакцию в странах ЕС. На Западе расценили его как нарушение международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Украины. США и Великобритания уже объявили о намерении ввести против России санкции, вопрос новых рестрикций изучают также Евросоюз, Канада и Япония. В Киеве подчеркнули, что "не намерены никому отдавать свои территории".