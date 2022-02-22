Глава ЛНР подписал грамоту, завершающую процесс ратификации договора о дружбе с Россией

ЛУГАНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал ратификационную грамоту к Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между ЛНР и Российской Федерацией. Об этом сообщает во вторник корреспондент ТАСС.

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В соответствии с законодательством республики процедура ратификации таких договоров завершается обменом ратификационными грамотами, которую и подписал Пасечник на торжественном пленарном заседании Народного совета ЛНР. Глава республики предполагает, что обмен грамотами с Россией произойдет в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.