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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Белый дом сообщил, что еще обдумывает встречу Блинкена и Лаврова после признания ДНР и ЛНР

Решение будет принято Госдепартаментом

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Возможность проведения запланированной на 24 февраля встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обсуждается, решение будет принято Госдепартаментом. Об этом сообщил во вторник заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер в эфире телеканала MSNBC.

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"Мы продолжаем считать, что дипломатическое решение было бы гораздо лучшим выходом из этой ситуации, чем полномасштабное российское вторжение. Россия за последние 24 часа предприняла значительные шаги в сторону от дипломатии, фактически разорвав единственное соглашение, которое существовало в этом отношении - минские соглашения, - признав независимость территорий. Встретится ли госсекретарь Блинкен с Лавровым - это вопрос, который мы обсуждали этой ночью. Решение этого вопроса за Госдепартаментом. Но Россия сделала значительный шаг в сторону от дипломатии. Мы оставляем эту дверь открытой, но то, что видим, не внушает оптимизма", - сказал он.

Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияБлинкен, ЭнтониПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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