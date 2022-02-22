Верховный комиссар ООН призвала предотвратить эскалацию в зоне конфликта в Донбассе

ЖЕНЕВА, 22 февраля. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает, что приоритетное внимание должно быть уделено предотвращению дальнейшей эскалации конфликта и жертв среди мирного населения в Донбассе. Об этом говорится в ее заявлении, распространенном во вторник в Женеве.

Что сказал Путин в обращении к россиянам

Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

"На этом критическом перекрестке приоритет превыше всего остального должен быть отдан предотвращению дальнейшей эскалации, гражданских жертв, перемещения населения и разрушения гражданской инфраструктуры, - подчеркнула Бачелет. - Призываю все стороны прекратить боевые действия и проложить путь к диалогу".

Верховный комиссар напомнила, что "любая значительная эскалация военных действий создает повышенный риск серьезных нарушений прав человека, а также серьезных нарушений международного гуманитарного права". Бачелет сообщила, что УВКПЧ продолжает "тщательный мониторинг ситуации" из своих представительств по обе стороны линии соприкосновения.

Признание ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

Совет Федерации на внеплановом заседании во вторник единогласно ратифицировал внесенные президентом РФ договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками, о признании суверенитета которых в понедельник заявил глава российского государства.