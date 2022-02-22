В ОБСЕ проходит спецзаседание Постсовета из-за признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР

ВЕНА, 22 февраля. /ТАСС/. Специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ проходит во вторник в Вене для обсуждения ситуации на востоке Украины в связи с решением России признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Встреча созвана председательством Польши в ОБСЕ с возможностью выступлений делегаций государств - участников из столиц.

Что сказал Путин в обращении к россиянам

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Встреча началась в 15:00 (17:00 мск). В заседании принимают участие представители всех государств - участников ОБСЕ, в том числе России. Каких-то решений по ее итогам не ожидается, сообщил корреспонденту ТАСС источник в ОБСЕ.

В ОБСЕ в понедельник уже состоялось одно внеочередное специальное заседание Постоянного совета по запросу Украины из-за обострения ситуации на востоке этой страны. Такие встречи служат обсуждению ситуации без принятия конкретных решений, где каждое государство - участник может высказать свою позицию по текущей повестке дня.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

Решение президента России вызвало негативную реакцию в странах ЕС. На Западе расценили его как нарушение международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Украины. США и Великобритания уже объявили о намерении ввести против России санкции, вопрос новых рестрикций изучают также Евросоюз, Канада и Япония. В Киеве подчеркнули, что "не намерены никому отдавать свои территории".