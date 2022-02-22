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Байден выступит в Белом доме с речью по ситуации вокруг Украины

Выступление запланировано на 22:00 мск

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден позднее во вторник выступит в Белом доме с речью, посвященной ситуации вокруг РФ и Украины.

"Президент представит актуальную информацию касательно России и Украины", - говорится в обновленном графике, распространенном Белым домом. Выступление главы государства запланировано на 22:00 мск.

Как утверждает издание The Washington Post, ожидается, что Байден объявит о санкциях в ответ на "развертывание войск РФ в двух пророссийских сепаратистских регионах Украины".

Теги
УкраинаСШАБайден, Джо
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