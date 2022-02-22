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В офисе Зеленского заявили, что меры в отношении РФ должны включать отраслевые санкции

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что нужны "жесткие и немедленные санкции против российских системообразующих банков" и ограничение движения капитала

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Запад должен немедленно ввести жесткие санкции против России, которые будут включать отраслевые рестрикции и ограничить движение капитала.

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"Жесткие и немедленные санкции против российских системообразующих банков, отраслевые санкции, ограничение движения капитала. Чтобы дальнейшая война стала такой дорогой для агрессора, что фактически невозможной", - отметил во вторник Подоляк, комментируя признание Россией независимости ЛНР и ДНР.

При этом он считает, что надо сохранять направления для диалога. "Это вопрос не только Украины, но и партнеров - определить формат дальнейшего диалога по ситуации с безопасностью и гуманитарным вопросам, который может быть результативным. Привлечение стороны - инициатора эскалации с признанием квазиреспублик к фактической юридической ответственности должно быть обязательной частью переговорного процесса по обеспечению безопасности", - подчеркнул Подоляк.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

Теги
УкраинаРоссияСанкции в отношении РоссииПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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