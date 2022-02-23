Глава МИД Великобритании не исключила никаких антироссийских санкций

ЛОНДОН, 23 февраля. /ТАСС/. Великобритания не исключает никаких новых санкций в отношении России в случае эскалации конфликта на Украине. Такое предупреждение сделала министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс, заверив, что у Лондона есть "длинный список" близких к руководству РФ лиц, якобы причастных к таким действиям.

"Вновь и вновь мы и наши союзники говорим о том, что любое дальнейшее вторжение приведет к суровым последствиям. Сейчас Россия решила оставить в стороне дипломатию, и у нас есть моральное право проявить солидарность с Украиной и продемонстрировать, что когда мы что-то говорим, то имеем это в виду", - написала Трасс в колонке, опубликованной в среду в газете The Times.

"Мы ввели наш самый жесткий санкционный режим против России. Ничего нельзя исключать. Первая волна [рестрикций] нацелена на самые близкие к Кремлю частные лица и компании", - пояснила глава Форин оффиса.

22 февраля британский премьер-министр Борис Джонсон объявил, что Лондон заморозит активы банка "Россия", Промсвязьбанка, АО Коммерческий банк "Индустриальный сберегательный банк", Генбанка и Черноморского банка развития. Под персональные санкции попали Геннадий Тимченко, Борис и Игорь Ротенберги. После этого Джонсон подвергся критике со стороны как однопартийцев по Консервативной партии, так и оппозиции за то, что применил к России слишком мягкие санкции.

Длинный список Лондона

Трасс заверила, что у британского правительства "есть длинный список тех, кто является соучастником действий российского руководства". Министр повторила, что Лондон применит санкции против российских парламентариев, которые голосовали за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), введет запрет на любой бизнес с этими территориями. В случае же эскалации она пригрозила ввести запрет на экспорт высоких технологий в Россию, применить санкции в отношении российского суверенного долга и сферы торговли, попытавшись изолировать РФ от глобальной экономики.

Министр обратила внимание, что провела во вторник телефонный разговор с коллегами по Группе семи, целью которого было "согласовать новый [санкционный] пакет". "Это будет началом тесных координированных усилий по увеличению давления [на Москву]", - заметила глава британской дипломатии, пообещав, что будет работать синхронно с США и другими странами НАТО.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.