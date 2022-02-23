Власти Украины готовы стереть данные на своих серверах при необходимости

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Украинские власти готовы к сценарию вынужденного уничтожения данных на серверах и переноса секретной информации из Киева в случае возможного захвата столицы российскими войсками. Об этом заместитель председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязь) Виктор Жора сообщил в интервью газете Politico , опубликованном во вторник.

По его словам, власти не хотят рисковать и не собираются оставлять противнику секретную документацию и подробную информацию о населении Украины. "У нас есть планы и есть варианты, - утверждал Жора, говоря о гипотетической ситуации, при которой российские войска могут взять под контроль правительственные учреждения в Киеве. - Мы можем переместиться в новые места, мы можем сохранять данные, удалять их и предотвращать захват всех этих данных".

Если Россия получит доступ к правительственным паролям, украинские специалисты "быстро перекроют доступ к взломанным учетным записям", сказал заместитель председателя Госспецсвязи. Он добавил, что "никаких секретных данных" на компьютерах госслужащих нет, все они хранятся в центральных системах в Киеве, и правительство подготовило планы отключения этой инфраструктуры и переноса резервных копий данных на запасные сервера в случае необходимости. По словам чиновника, Украина также создала несколько резервных площадок "для обеспечения аварийного восстановления".

Издание напомнило, что США и их европейские союзники выделили экспертов в сфере кибербезопасности, чтобы помочь Украине модернизировать ее компьютерные системы, но по мере обострения ситуации эти специалисты переехали в соседние страны. "Они могут только дистанционно консультировать нас", - сказал Жора, добавив, что в случае захвата Киева украинским специалистам придется "все делать самим".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.