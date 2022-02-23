Украина, Польша и Литва подписали заявление с осуждением признания Россией ДНР и ЛНР

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Украина, Польша и Литва подписали совместное заявление об осуждении решения России признать Донецкую и Луганскую народную республики. Об этом сообщил в среду офис президента Украины по итогам встречи Владимира Зеленского с польским и литовским коллегами Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой в Киеве.

"Мы, президенты Украины, Литовской Республики и Республики Польша - государств Люблинского треугольника, встретившись в Киеве 23 февраля 2022 года, самым решительным образом осуждаем решение Российской Федерации признать квазиобразования на временно оккупированных территориях Украины - так называемые Луганскую Народную Республику и Донецкую Народную Республику", - говорится в заявлении.

Президенты призвали международное сообщество принять решительные шаги, которые будут включать пакет санкций против РФ, в том числе меры против газопровода "Северный поток - 2".

Литва и Польша, согласно тексту заявления, также подтвердили "свою поддержку европейской перспективы Украины". "Мы подчеркиваем, что, учитывая прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации [Украины с ЕС] и внутренних реформах, а также нынешние вызовы безопасности, Украина заслуживает статуса кандидата на членство в ЕС. И Литовская Республика, и Республика Польша будут поддерживать Украину в достижении этой цели", - указано в заявлении.

Признание республик

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди мирного населения.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны - обеспечить поддержание мира на их территориях.