{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сообщение о минировании Рады оказалось ложным

Сейчас в Раде планируется внеочередное заседание, в ходе которого депутаты должны проголосовать за введение чрезвычайного положения

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Сообщение о минировании здания Верховной рады, поступившее в среду во второй половине дня, оказалось ложным. Об этом сообщил парламентский телеканал "Рада".

"Сообщение о минировании здания парламента оказалось фейковым", - отмечается в сюжете.

Информация о минировании поступила около 15:00 (16:00 мск). Эвакуация из парламента не проводилась.

Сейчас в Раде планируется внеочередное заседание, в ходе которого депутаты должны проголосовать за введение чрезвычайного положения. Точное время заседания до сих пор неизвестно.

Германия заявила о готовности встретиться в "нормандском формате"
Госсекретарь МИД ФРГ Тобиас Линднер заявил, что представители страны также готовы к встрече в формате саммита, который предложила Украина
Читать полностью