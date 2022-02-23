Сообщение о минировании Рады оказалось ложным

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Сообщение о минировании здания Верховной рады, поступившее в среду во второй половине дня, оказалось ложным. Об этом сообщил парламентский телеканал "Рада".

"Сообщение о минировании здания парламента оказалось фейковым", - отмечается в сюжете.

Информация о минировании поступила около 15:00 (16:00 мск). Эвакуация из парламента не проводилась.

Сейчас в Раде планируется внеочередное заседание, в ходе которого депутаты должны проголосовать за введение чрезвычайного положения. Точное время заседания до сих пор неизвестно.