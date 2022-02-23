Чиновники ЕС назвали "эффективным ответом" России принятие санкционного пакета

БРЮССЕЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Чиновники Евросоюза приветствовали решение Еврокомиссии официально принять санкции против России и назвали его "эффективным ответом". Об этом в среду написали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

"Европа продемонстрировала единство в своем эффективном ответе на незаконные действия и угрозы России в адрес Украины и ее народа. Мы приветствуем это скорое принятие Евросоветом пакета санкций. Мы на стороне порядка, базирующегося на международном праве", - написала фон дер Ляйен. Аналогичное послание разместил в Twitter и Мишель.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в свою очередь утверждал, что пакет санкций - это ответ ЕС на действия России на Украине. "Действия России против Украины являются незаконными и неприемлемыми, они нарушают международное право, территориальную целостность и суверенитет Украины. Нарушают собственные международные обязательства России и еще больше усугубляют кризис. Сегодня ЕС отвечает [на это] пакетом мер", - написал он в Twitter.

Во вторник ЕС анонсировал конкретные санкции против РФ, которые в среду были официально приняты. В частности, Евросоюз ввел санкции в отношении госдолга России, ограничив доступ к капиталу и финансовым рынкам сообщества. Вводятся ограничительные меры против 351 депутата Государственной Думы России, которые 15 февраля проголосовали за обращение к президенту РФ Владимиру Путину с призывом признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Будут введены меры и в отношении еще 27 высокопоставленных физических и юридических лиц. Кроме того, санкции запрещают любые экономические отношения стран ЕС с ДНР и ЛНР.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.