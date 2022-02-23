Кулеба: США обещают наращивать поставки оружия Киеву и ужесточать санкции против России

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты обещают расширять поставки "оборонительных вооружений" Украине и ужесточать санкции в отношении России. Об этом сообщил в среду журналистам по завершении выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Во вторник он провел в Вашингтоне переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином, а также был принят американским президентом Джо Байденом.

"Они все подали три очень ясных сигнала. Во-первых, США будут стоять [плечом к плечу] с Украиной, что бы ни произошло, какой бы сценарий ни предпочла Россия. Во-вторых, США продолжат предоставлять Украине оборонительные вооружения, чтобы укрепить наш потенциал по защите своей страны. <...> Третий сигнал заключался в том, что введение Соединенными Штатами санкций будет продолжаться, будет больше санкций в отношении России, будут более болезненные санкции в отношении России, и они будут вводиться в тесной координации [действий] с союзниками, союзниками США в Европе и других частях мира, чтобы гарантировать максимальную эффективность этих санкций", - заявил Кулеба. "Заверяю, что на переговорах мы весьма конкретно обсудили пути превращения этих сигналов в действия в предстоящие дни", - отметил глава МИД Украины.

При этом он призвал Запад к срочному применению новых масштабных ограничительных мер против России. "Крайний срок сейчас", - считает Кулеба. "Пришло время для следующей волны санкций", - утверждал министр.

"Насколько я понимаю президента Байдена, его идея заключается в том, чтобы вводить санкции волнами. И мы принимаем этот подход. Однако я заявил вчера (во вторник - прим. ТАСС) президенту [Байдену] и другим собеседникам на своих встречах здесь, в ООН, что эти волны должны следовать одна за другой", - сказал Кулеба. С его точки зрения, нельзя допустить, чтобы "невыносимые санкции", которыми грозили России, не оказались таковыми.