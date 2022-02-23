В ООН не стали комментировать обвинения России в превышении Гутерришем полномочий

"Высказывания генерального секретаря были предельно ясны, - сказал Дюжаррик на брифинге в среду, отвечая на соответствующий вопрос. - Не буду вдаваться в полемику". "Он бы не стал говорить то, что он сказал, если бы не был уверен, что действует в соответствии со своим статусом", - указал представитель генсека всемирной организации.

Ранее в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что последние высказывания Гутерриша относительно Украины и России не соответствуют ни его статусу, ни имеющимся у него по Уставу ООН полномочиям. Гутерриш ранее утверждал, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик не соответствует принципам Устава ООН. Кроме того, он заявил, что готов выступить посредником для урегулирования ситуации вокруг Украины.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди мирного населения.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны обеспечить поддержание мира на их территориях.