Госдеп: действия США и ФРГ фактически "вычеркнули из уравнения" "Северный поток - 2"

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Совместные действия Германии и Соединенных Штатов по трубопроводу "Северный поток - 2" фактически привели к тому, что теперь он "вычеркнут из уравнения". С таким утверждением выступил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Тот факт, что мы действовали в один голос, немедленно предприняли эти шаги, которые, по сути, вычеркивают "Северный поток - 2" из уравнения, - это следствие той работы, которую мы проделали вместе с германским правительством за последние несколько месяцев, а также за последний год или около того", - заявил он.

При этом Прайс выразил мнение, что если бы Вашингтон ввел аналогичные санкции ранее, но при этом лишь в одностороннем порядке, то это не гарантировало бы того, что трубопровод не заработает. Эффективными, на его взгляд, могли быть только совместные с ФРГ меры. "Немцы вчера сделали так, что трубопровод больше не является частью уравнения. Так что за счет совместных действий с германской стороной <...> мы обеспечили, чтобы эта инвестиция стоимостью в 11 млрд долларов стала просто куском стали, лежащим на дне моря", - утверждал представитель Госдепартамента.

Президент США Джо Байден в среду отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении компании - оператора газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства. В своем заявлении он, в частности, поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца "за тесное сотрудничество и неизменную приверженность привлечению РФ к ответственности за ее действия".

Во вторник Шольц заявил, что германское правительство останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Он сообщил, что попросил Минэкономики отозвать находящийся в Федеральном сетевом агентстве доклад с анализом энергобезопасности. При этом он добавил, что "без этой сертификации "Северный поток - 2" не может быть запущен".

До этого, в мае 2021 года, администрация США отказалась от введения санкций в отношении Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, объяснив этот шаг тем, что такое решение отвечает национальным интересам США. При этом Вашингтон решил применить ограничительные меры против ряда российских участников сооружения газопровода. Позднее США и Германия достигли соглашения по проекту "Северный поток - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в ответ на якобы имеющие место "использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессию в отношении Украины".

О ситуации вокруг "Северного потока - 2"

В 2021 году предыдущее правительство ФРГ направило германскому регулятору, который проводит сертификацию газопровода, доклад, в котором говорится, что он не угрожает энергобезопасности Германии. Накануне этот доклад был отозван из-за ситуации в Донбассе, это означает остановку процесса сертификации на неопределенный срок. Как заявил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, данный шаг не является по своей сути санкционным и сам по себе не останавливает проект навсегда. В течение нескольких месяцев, по его словам, доклад будет отправлен в новой редакции с учетом ситуации на этот момент.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. 29 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", как отметил президент, готов к работе. Путин подчеркнул, что как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Президент выразил уверенность, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.

Германии сейчас нужно больше газа, поскольку страна отказывается от угольной и атомной энергетики. Российская сторона неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.