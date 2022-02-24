Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с обращением ДНР и ЛНР к России

ТАСС, 24 февраля. Украинские власти запросили срочно провести заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением Донецкой и Луганской народных республик к России с просьбой оказать им военную помощь. Об этом в четверг сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter .

"Украина запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением российских оккупационных властей в Донецке и Луганске к России с просьбой оказать им военную помощь, что является дальнейшей эскалацией ситуации в сфере безопасности", - говорится в публикации главы украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к главе российского государства с просьбой во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также к жертвам среди мирного населения.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.