Франция считает, что Россия предпримет "дальнейшие шаги" в ситуации вокруг Украины

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Франция полагает, что Россия предпримет некие "дальнейшие шаги" по эскалации ситуации вокруг Украины, заявил в среду постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.

Как ответил Запад на признание Россией ДНР и ЛНР

От словесных осуждений к санкциям. Как ответил Запад на признание Россией ДНР и ЛНР

"Президент России предпринял некоторые политические меры два дня назад, однако, кажется, что это только начало эскалации. Мы ожидаем дальнейших шагов, поэтому собрались сегодня", - сказал он журналистам перед заседанием Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины.

По его словам, Совет Безопасности ООН ведет подготовку проекта резолюции по ситуации вокруг Украины.

"Мы продолжаем пристально следить за ситуацией. В ближайшие дни мы готовы принять действия по проекту резолюции с осуждением происходящего", - заявил постпред Франции.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал провести встречу Совета Безопасности всемирной организации в связи с обращением Донецкой и Луганской народных республик к России о военной помощи.