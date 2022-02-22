От словесных осуждений к санкциям. Как ответил Запад на признание Россией ДНР и ЛНР

Великобритания уже объявила о санкциях в отношении российских банков и физических лиц, а в ФРГ заявили об остановке сертификации проекта "Северный поток - 2"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Страны Запада в ответ на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) перешли от заявлений с осуждением этого шага к действиям. Великобритания уже объявила о санкциях в отношении российских банков и физических лиц, а в ФРГ заявили об остановке сертификации проекта "Северный поток - 2". В то же время в европейских столицах заявляют о необходимости продолжения дипломатических усилий для урегулирования кризиса вокруг Украины. ТАСС собрал основные заявления, прозвучавшие в европейских столицах, по теме признания Россией республик Донбасса. В Киеве хотят оружия и санкций Украинский президент Владимир Зеленский заявил во вторник, что признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР создает юридические основания для "дальнейшей вооруженной агрессии" РФ против Украины, а также "является беспрецедентным вызовом не только для Украины, но для Европы и всего мира в целом". Поэтому Киев ждет от стран Запада "быстрый ответ, помощь и поддержку", которые должны выражаться в санкциях против России, а также предоставлении Украине нового оборонительного вооружения для защиты своих границ.

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На эту тему Зеленский уже успел пообщаться, в том числе, с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьером Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Польши Анджеем Дудой и американским лидером Джо Байденом. Украинский лидер считает, что "сегодня на Украине решается будущее европейской безопасности, частью которой является Украина". Киев отозвал для консультаций временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покатило. В Верховную раду внесен проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Россией. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такой вариант развития событий нежелательным. Решения приняты Первым о введении санкций отчитался британский премьер Борис Джонсон, сообщивший, что под них подпадают банки "Россия", Генбанк, Промсвязьбанк, "Черноморский банк развития и реконструкции", "Индустриальный сберегательный банк", а также Геннадий Тимченко, Борис и Игорь Ротенберги, активы которых будут заморожены в Британии, им также будет запрещен въезд в страну, британскому бизнесу и индивидуальным лицам запрещается вести с ними бизнес.

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Европейская комиссия (ЕК) предложила Совету ЕС утвердить пакет санкций против России из четырех блоков: персональные санкции против лиц, "связанных с принятием решения" о признании ДНР и ЛНР, санкции "против банков, финансирующих российские военные и другие операции в Донбассе", "ограничение доступа российского государства и правительства к европейскому финансовому рынку", ограничения "торговли с отколовшимися [от Украины] регионами". Предложенный пакет санкций должен пройти ряд формальных процедур, после чего документ будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу. Как ранее сообщили европейские СМИ со ссылкой на собственные источники, предложенные ЕК санкции включают обширный список персональных ограничений против российских депутатов (порядка 350 человек), проголосовавших за признание ДНР и ЛНР, а также силовиков. Ограничения рассматриваются против двух российских банков - банка "Россия" и Промсвязьбанка, а также госкорпорации ВЭБ.РФ. ЕК также предложила ввести ограничения на размещение российских ценных бумаг на европейских финансовых рынках и полностью запретить европейскому бизнесу любые торговые операции с ДНР и ЛНР и находящимися там компаниями. Кроме того, как сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, правительство ФРГ остановило сертификацию проекта "Северный поток - 2". Этот шаг Бонна приветствовали в США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что "если Россия вторгнется на Украину", то Штаты будут действовать вместе с Германией для того, "чтобы "Северный поток - 2" не продвинется дальше". Она сообщила, что Вашингтон позднее объявит о своих собственных мерах в отношении России. Пресс-секретарь президента РФ выразил надежду, что "притормаживание" "Северного потока - 2" носит временный характер. Дипломатия по-прежнему важна Вместе с тем на Западе подчеркивают важность дипломатических усилий, в том числе в рамках нормандского формата, который намерены продолжать использовать канцлер Германии и президент Франции. Как подчеркнул Шольц, использование этой платформы согласовано с президентом Украины. О необходимости продолжения дипломатических усилий для урегулирования ситуации вокруг Украины заявили также британский премьер и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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