Норвегия присоединится к новым санкциям ЕС в отношении РФ

ХЕЛЬСИНКИ, 24 февраля. /ТАСС/. Норвегия присоединится к новым санкциям ЕС в отношении России, которые планируеют принять в связи с операцией РФ на Украине. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

"Норвегия готова присоединиться к санкциям наших европейских партнеров, которые сейчас обсуждаются", - сказал он.

Как заявила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, новые санкции Евросоюза против России будут подавлять экономический рост и усиливать инфляцию в стране.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.