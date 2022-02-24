Глава комитета по обороне Бундестага выступил против поставок оружия на Украину

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета по обороне Бундестага (парламента ФРГ) Мари-Агнес Штрак-Циммерман поддержала позицию правительства Германии, заключающуюся в отказе поставлять оружие на Украину. Об этом она заявила в четверг в Берлине перед внеочередным заседанием комитета.

"Я не считаю, что это (позиция властей ФРГ - прим. ТАСС) ошибка: превосходство России невообразимо", - отметила Штрак-Циммерман.

При этом она добавила, что федеральное правительство рассматривает возможность отправки других материалов. Вместе с тем председатель комитета по обороне решительно осудила действия России и заявила, что войска находятся в состоянии готовности на границах территории НАТО.

Ранее в четверг в эфире радиостанции RBB-Inforadio посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в очередной раз обратился к Германии с призывом предоставить его стране вооружения и боеприпасы. Сейчас, по его словам, "для Германии настало время проснуться". Мельник призвал ввести против России немедленно "адские санкции". По его мнению, "на Западе, в том числе в Германии, игнорировали все предупреждения украинской стороны".

Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, это неоднократно подчеркивали и Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. В то же время Берлин находится под сильнейшим давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши, стран Балтии и США, которые требуют от правительства ФРГ "ясных сигналов" в направлении Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в "предательстве друзей".