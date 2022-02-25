СМИ: конгрессмены США обсуждают резолюцию с призывом исключить РФ из СБ ООН

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Члены Палаты представителей Конгресса США обсуждают резолюцию с призывом исключить Россию из Совета Безопасности ООН за военную операцию на территории Украины. Об этом сообщил в четверг информационный портал Axios со ссылкой на свои источники.

Само издание признает, что такого рода исключение невозможно. Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

Инициативу внесла член комитета по иностранным делам нижней палаты Клаудиа Тенни (республиканка от штата Нью-Йорк). В документе содержится призыв к ООН "предпринять немедленные процессуальные действия" и внести изменения в статью 23 своего устава, чтобы исключить Россию из числа постоянных членов СБ. В резолюции утверждается, что операция России на Украине и поддержка Донецкой и Луганской народных республик "представляют прямую угрозу международному миру и безопасности" и "противоречит ее (России - прим. ТАСС) обязанностям и обязательствам как постоянного члена Совета Безопасности ООН". По информации портала, ряд конгрессменов из обеих партий уже поддержал инициативу.

Согласно уставу ООН, любая поправка должна получить определенное количество голосов, при условии, что ни один постоянный член Совета Безопасности, одним из которых является Россия, не воспользуется правом вето.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.