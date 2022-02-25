Молдавия продлит контракт с "Интер РАО" на закупку электроэнергии

КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Молдавия продлит контракт на закупку электроэнергии у принадлежащей "Интер РАО" тепловой электростанции "Молдавская ГРЭС" (Приднестровье). Об этом сообщила в ходе брифинга в пятницу премьер-министр республики Наталья Гаврилица по итогам заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям.
"Принято решение приостановить тендеры на закупку электроэнергии и продлить существующий контракт на тех же условиях до 31 марта 2023 года", - сказала глава правительства. Договоренности о продлении контракта подтвердил сегодня также генеральный директор электростанции Валентин Трубчанин.
Парламент Молдавии с 20 января ввел режим чрезвычайного положения после того, как газораспределительная компания "Молдовагаз" не смогла рассчитаться с "Газпромом" за поставленное топливо. Это произошло из-за несвоевременной корректировки тарифов в стране на дорожающий газ.
ЗАО "Молдавская ГРЭС", которая в 2005 году вошла в состав "Интер РАО", - одна из крупнейших тепловых станций на юго-востоке бывшего СССР, которая обеспечивала электроэнергией Молдавию, южные области Украины и поставляла ее на Балканы. Установленная мощность электростанции составляет 2 520 МВт. Основными видами топлива являются газ и уголь.
Ежегодные потребности Молдавии в электроэнергии оцениваются примерно в 1 100 МВт, из которых 800 МВт потребляет правый берег Днестра, а остальное - непризнанное Приднестровье.