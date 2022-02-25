Молдавия продлит контракт с "Интер РАО" на закупку электроэнергии

КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Молдавия продлит контракт на закупку электроэнергии у принадлежащей "Интер РАО" тепловой электростанции "Молдавская ГРЭС" (Приднестровье). Об этом сообщила в ходе брифинга в пятницу премьер-министр республики Наталья Гаврилица по итогам заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Принято решение приостановить тендеры на закупку электроэнергии и продлить существующий контракт на тех же условиях до 31 марта 2023 года", - сказала глава правительства. Договоренности о продлении контракта подтвердил сегодня также генеральный директор электростанции Валентин Трубчанин.