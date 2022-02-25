Госдеп: США не видят готовности РФ к деэскалации по Украине

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не видят готовности российских властей к деэскалации и шансов на успех переговоров по Украине в текущих условиях. Об этом сообщил в пятницу руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге для журналистов.

"Если президент [России Владимир] Путин серьезно относится к дипломатии, он знает, что может сделать <...>. Мы не видим никаких признаков того, что Путин готов к деэскалации. Мы не видим никаких признаков того, что он готов создать условия, при которых дипломатия может быть успешной", - утверждал дипломат.

Санкции в отношении Путина

Соединенные Штаты рассматривают введение санкций в отношении президента России Владимира Путина, заявил Прайс.

"Все варианты рассматриваются", - ответил он на вопрос о возможности санкций в отношении Путина, добавив, что "все - значит все".

Настоящая дипломатия

США не считают настоящей дипломатией инициативу о возможности проведения в Минске переговоров между Россией и Украиной, отметил Прайс, комментируя сообщения о возможности таких контактов.

"На протяжении нескольких месяцев накануне последних событий, до нападения на Украину, ее суверенитет и территориальную целостность и ее народ, Москва занималась притворной дипломатией. Это было до начала вторжения. Теперь мы видим, что Москва предлагает дипломатию под дулом пистолета, когда артиллерия, ракеты и гаубицы Москвы обстреливают украинский народ. Это не настоящая дипломатия", - утверждал он.

США считают дипломатию единственным ответственным средством урегулирования ситуации вокруг Украины. США не намерены сейчас вести диалог по стратегической стабильности с РФ.

Действия РФ

Действия России на Украине коренным образом изменили ее отношения с Соединенными Штатами и другими странами. Такое мнение выразил в пятницу руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге для журналистов.

"Действия России, ее ненужная, неспровоцированная, неоправданная, жестокая кампания против Украины фундаментально изменили отношения, которые Москва имеет не только с Соединенными Штатами, но и со странами всего мира. Вкус, вид, ощущение наших отношений с Москвой сегодня совсем другие, чем на прошлой неделе или даже несколько дней назад", - сказал он.

"В то же время у нас есть приоритеты национальной безопасности, императивы национальной безопасности, и могут быть некоторые области, в которых выполнение наших приоритетов и императивов национальной безопасности требует от нас взаимодействия и сосуществования на определенном уровне с Российской Федерацией. Это сферы, которые имеют для нас первостепенное значение, и их несколько, которые приходят на ум. Но суть в том, что Москва теперь изгой на мировой арене, президент [России Владимир] Путин - изгой на мировой арене, его экономика пострадает, его финансовая система пострадает, стратегические амбиции Москвы пострадают, стратегическое позиционирование и мощь Москвы пострадают", - утверждал дипломат.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты намерены 25 февраля ввести санкции в отношении российского президента. Великобритания и Евросоюз уже объявили о решении ввести санкции против Путина из-за специальной военной операции РФ на Украине.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.