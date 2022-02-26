RTCG: черногорские спортсмены пешком пытаются покинуть территорию Украины

БЕЛГРАД, 25 февраля. /ТАСС/. Черногорские баскетболисты Милош Латкович и Милош Попович пытаются покинуть территорию Украины, двигаясь пешком к польской границе. Об этом сообщило в пятницу национальное телевидение страны RTCG .

"После 30 часов пути на машине мы в 20 км от Польши. Эту часть пути нам придется пройти пешком, потому что здесь огромные пробки. Утром должен быть самолет из Варшавы в Подгорицу", - сообщил Латкович.

Сообщается, что баскетболисты играли за команду "Кривбасс" в Кривом Роге. Спортсмены поддерживают связь с послом Черногории в Польше, которая помогает им покинуть Украину.

Ранее Черногория отозвала посла Драгицу Понорац с Украины и призвала своих граждан покинуть страну, напомнив, что кроме посольства в Киеве, черногорцы могут воспользоваться услугами диппредставительств в Румынии, Польше и Венгрии.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.