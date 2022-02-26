Президент Литвы высказал в Берлине идею формирования коалиции в поддержку Украины

ВИЛЬНЮС, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа предложил сформировать широкую коалицию в поддержку Украины. Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом он заявил в субботу в Берлине на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой.

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"Мы находимся здесь для того, чтобы создать широкую коалицию и спасти независимую демократическую Украину", - сказал Науседа.

Как уточнила пресс-служба президента, во время встречи было обсуждено применение более жестких санкций к России. "Литва поддерживает отключение России от международной системы межбанковских платежей SWIFT и приостановку осуществления проекта газопровода "Северный поток - 2", - сказал Науседа.

О стремлении стран Балтии создать неформальный альянс в поддержку Киева объявил в пятницу глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.