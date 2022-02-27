Несколько операторов в Латвии прекратили ретрансляцию российских телеканалов

РИГА, 27 февраля. /ТАСС/. Латвийская телевизионная платформа Go3, спутниковое телевидение Home3 и телекоммуникационное предприятие Baltcom прекратили ретрансляцию ряда российских телеканалов на территории республики в связи с событиями на Украине. Об этом в субботу сообщает местное агентство LETA .

Как указал агентству представитель медиагруппы TV3 Group, куда входит платформа Go3 и спутниковое телевидение Home3, Карлис Позняков, прекращено вещание не только телеканалов "ПБК Литва" и "ПБК Эстония", которым Национальный совет по электронным средствам массовой информации (НСЭСМИ) аннулировал лицензии на ретрансляцию, а также другие производимые в России каналы - "Мир", "CTC", "Охота и Рыбалка", "RTVi" и "ТВ Центр".

Представитель предприятия Baltcom Екатерина Иванова также сообщила, что дополнительно к запрещенным НСЭСМИ телеканалам - "Беларусь-24", "Россия-РТР", "Россия-24", "ТВ Центр", "ПБК Литва" и "ПБК Эстония" - остановлена ретрансляция зарегистрированных в России телеканалов "БелРос", "Мир", "Мир-24", "Космический" и "Кто есть кто".

НСЭСМИ 24 февраля запретил ретрансляцию на территории республики телеканалов "Россия-РТР", "Россия-24" и "ТВ Центр". Ретрансляция канала "Россия-РТР" запрещена на пять лет, "России-24" - на четыре года, а "ТВ Центра" - на три года. Латвийский регулятор 25 февраля принял решение приостановить в республике вещание телеканала "Беларусь-24", а также отозвать разрешение на ретрансляцию каналов "ПБК Эстония" и "ПБК Литва", созданных для вещания российского Первого канала в странах Балтии.

Крупнейшая телекоммуникационная компания в Латвии Tet, 51% капитала которой принадлежит государству, заявила, что с 26 февраля прекращает ретрансляцию на территории Латвии ряда телеканалов, связанных с правительством России и лицами, попадающими под международные санкции. Среди них - "ПБК Эстония", "Мир ТВ", "ТНТ", "Пятница International", "THT4 International", "CTC Baltics", "RTVi", "THT Music", "КХЛ", "Авто Плюс", "Наука", "Перец!", "РБК", "1+2", "Моя Планета" и "Домашний".