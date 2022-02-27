США, ЕС, Британия и Канада договорились ввести в действие совместные меры против России

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Великобритания, ЕС, Канада и США договорились усилить координацию в сфере противостояния "дезинформации и другим формам гибридной войны" со стороны России. Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Мы будем активизировать или координировать шаги против дезинформации и других форм гибридной войны. <...> Даже помимо мер, объявленных сегодня, мы готовы принять дополнительные меры для привлечения России к ответственности за нападение на Украину", - отмечается в тексте.

Рабочая группа

Соединенные Штаты и их западные союзники намерены в ближайшее время создать "трансатлантическую рабочую группу" по обеспечению эффективной реализации санкций против РФ, говорится в совместном заявлении лидеров.

"Мы обязуемся создать на предстоящей неделе трансатлантическую рабочую группу, которая обеспечит эффективную реализацию наших финансовых санкций путем выявления и замораживания активов подпадающих под санкции лиц и компаний, находящихся в пределах нашей юрисдикции", - говорится в документе. Стороны также договорились применять санкции и другие меры в отношении "дополнительных российских должностных лиц и представителей элиты, близких к правительству РФ, а также членов их семей".

"Мы также будем привлекать правительства других стран и работать над выявлением и пресечением движения доходов, полученных незаконным путем, и лишением этих лиц возможности скрывать свои активы в юрисдикциях по всему миру", - говорится в заявлении.