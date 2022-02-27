Власти Южной Кореи выразили сожаление из-за ракетного пуска КНДР

СЕУЛ, 27 февраля. /ТАСС/. Совет национальной безопасности (СНБ) при президенте Республики Корея по итогам экстренного заседания выразил сожаление из-за пуска Пхеньяном предположительно баллистической ракеты. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap.

"Совет выразил глубокое сожаление и серьезную обеспокоенность из-за пуска баллистической ракеты, который был произведен, несмотря на дипломатические усилия Республики Корея и США", - говорится в заявлении администрации южнокорейского президента. Экстренное заседание постоянных членов СНБ длилось около 70 минут, с 09:00 до 10:10 (03:00 - 04:10 мск). Председательствовал на нем начальник управления национальной безопасности администрации президента Со Хун.

"Проведение пуска баллистической ракеты в то время, когда мир пытается справиться с кризисом на Украине, не способствует миру и стабильности на Корейском полуострове и на планете в целом", - считают в Сеуле. В Совете национальной безопасности выразили надежду, что Пхеньян согласится вернуться к диалогу с Сеулом и Вашингтоном.

Власти Южной Кореи также заявили о намерении принять все меры по обеспечению безопасности перед президентскими выборами, которые запланированы на 9 марта.

По данным южнокорейских военных, баллистическая ракета была запущена в 7:52 по местному времени (1:52 мск) из района Сунан в Пхеньяне. Ракета пролетела около 300 км на максимальной высоте 620 км и упала в Японском море. Это восьмой пуск народной республики с начала года.