В ЛНР заявили, что взрыв на нефтебазе в Ровеньках стал результатом удара ракетой "Точка-У"

ЛУГАНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Взрыв на нефтебазе в городе Ровеньки произошел в результате применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракетного комплекса "Точка-У". Об этом в воскресенье сообщили в представительстве Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"По уточненной информации, возгорание нефтебазы в городе Ровеньки произошло в результате применения ВСУ тактических ракетных комплексов 9К79-1 "Точка-У", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

В субботу вечером на нефтебазе в Ровеньках произошел взрыв с последующим возгоранием 200 тонн дизельного топлива. Администрация города организовала эвакуацию жителей расположенного у нефтебазы микрорайона.

26 февраля украинские силовики также обстреляли нефтебазу в Донецке с применением комплекса "Точка-У". Снаряд попал на территорию объекта, но возгорания удалось избежать.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди мирного населения. Обстрелы продолжаются по сей день.