Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным российско-украинские переговоры в Белоруссии

Лукашенко отметил, что решение об отказе от переговоров с РФ в Гомеле принял не украинский президент Владимир Зеленский, он только его огласил. "Как с ними разговаривать, вчера пообещали, что приедут, он (Путин - прим. ТАСС) посылает делегацию, мы везем их в Гомель. Они отказываются, если это не фейк, - сказал Лукашенко после голосования на референдуме по обновленной конституции в воскресенье. - Вот, пожалуйста, вам выбор. Думаете, это Володя Зеленский принял решение? Да нет, он озвучил его, или кто-то озвучил. Не дадут ему, не дадут".

Президент республики сказал, что ему жалко российского лидера, так как украинская сторона "то предлагает, то отступает". "Думаете Запад будет помогать Украине восстановиться? С повестки дня уйдет Украина и про нее забудут, а страдать будет украинский народ", - указал Лукашенко. Он отметил, что у России есть проекты итоговых документов для переговоров. "То есть то, что предлагает сегодня Россия к переговорам и проекты решений, - это уже все есть. Просто надо остановить войну. И на это надо идти и восстанавливать Украину", - продолжил глава государства.

Для спасения человеческих жизней, подчеркнул Лукашенко, можно принять условия России. В частности, это касается демилитаризации. "Ну станьте вы такой республикой, как Беларусь, - без ядерного оружия. Не требуйте и не пугайте мир, что вы ядерное оружие начнете производить", - отметил белорусский лидер. Что касается Донбасса, то он, по словам Лукашенко, уже не украинский.

Ожидание делегации Киева

Лукашенко заявил, что в Гомеле все сидят и ждут украинскую делегацию, у РФ есть проекты итоговых документов.