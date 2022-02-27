Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным российско-украинские переговоры в Белоруссии

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным проведение российско-украинских переговоров в Белоруссии, но Киев отказался.
Лукашенко отметил, что решение об отказе от переговоров с РФ в Гомеле принял не украинский президент Владимир Зеленский, он только его огласил. "Как с ними разговаривать, вчера пообещали, что приедут, он (Путин - прим. ТАСС) посылает делегацию, мы везем их в Гомель. Они отказываются, если это не фейк, - сказал Лукашенко после голосования на референдуме по обновленной конституции в воскресенье. - Вот, пожалуйста, вам выбор. Думаете, это Володя Зеленский принял решение? Да нет, он озвучил его, или кто-то озвучил. Не дадут ему, не дадут".
Президент республики сказал, что ему жалко российского лидера, так как украинская сторона "то предлагает, то отступает". "Думаете Запад будет помогать Украине восстановиться? С повестки дня уйдет Украина и про нее забудут, а страдать будет украинский народ", - указал Лукашенко. Он отметил, что у России есть проекты итоговых документов для переговоров. "То есть то, что предлагает сегодня Россия к переговорам и проекты решений, - это уже все есть. Просто надо остановить войну. И на это надо идти и восстанавливать Украину", - продолжил глава государства.
Для спасения человеческих жизней, подчеркнул Лукашенко, можно принять условия России. В частности, это касается демилитаризации. "Ну станьте вы такой республикой, как Беларусь, - без ядерного оружия. Не требуйте и не пугайте мир, что вы ядерное оружие начнете производить", - отметил белорусский лидер. Что касается Донбасса, то он, по словам Лукашенко, уже не украинский.
Ожидание делегации Киева
Лукашенко заявил, что в Гомеле все сидят и ждут украинскую делегацию, у РФ есть проекты итоговых документов.
"Думаете, Запад будет помогать Украине восстановиться? С повестки дня уйдет Украина, и про нее забудут, а страдать будет украинский народ. Поэтому мы ждем-с. Все сидят в Гомеле и ждут. Приедут - будут переговоры. Не приедут, как президент России вчера мне сказал, ну что делать, значит это их выбор", - сказал белорусский лидер. Президент подчеркнул, что в последний раз обращается к этому вопросу. "Я предлагаю взять голову в руки, по-народному говорю, и принять решение", - сказал он.
По словам Лукашенко, у России есть проекты итоговых документов для переговоров, нужно только остановить войну. "То есть то, что предлагает сегодня Россия к переговорам, и проекты решений - это уже все есть. Просто надо остановить войну, и на это надо идти и восстанавливать Украину", - заявил глава государства.
Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. В состав делегации входят представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий делегацию в Гомеле, заявил, что Москва ждет ответ до 15:00 по минскому времени.
Специальная военная операция России с целью демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля. В пятницу движение войск было приостановлено в ожидании возможных переговоров с Киевом, но из-за отказа украинской стороны принять в них участие возобновилось в субботу.