Лукашенко считает, что Зеленский "неадекватен"

Он заявил, что пытался связаться с Зеленским. "По нескольким линиям доложили Зеленскому, что я хочу с ним связаться. Тут в очередной раз поздно вечером закрутилось, - отметил белорусский лидер. - Опять позвонил президент России (Владимир Путин - прим. ТАСС), рассказал, как с переговорами [с украинцами] обстоят дела: "Готовы встречаться в Гомеле". Я говорю: "Хорошо, в Гомеле так в Гомеле, если Минск для них очень плохо". По словам Лукашенко, в Гомеле успели подготовить площадку для переговоров, встретили российскую делегацию, ждали ответа от Украины. "За ночь его, Зеленского, пытались найти, нашли к утру. "Возможно. Переговорим", - ответ, - рассказал Лукашенко. - Я уже могу это озвучить. Цитата: "Человек не в адеквате. Он не понимает, что происходит".

Лукашенко пояснил, что изначально на него вышли представители элиты Украины с просьбой связаться с Зеленским, затем, после разговора Владимиром Путиным, российский лидер попросил главу белорусского государства помочь в организации этих переговоров. "На меня начали выходить украинцы из элиты. Суть: "Станьте между нами". Это цитата. Я говорю: "Да я стою с первого дня", - отметил Лукашенко.

По словам президента, в этой ситуации нельзя сваливать ответственность или вину в том числе на белорусов. "Американцы, втянув Украину в войну против России, хотят заодно решить и белорусский вопрос. Не получится, мы не настолько глупы. И в этой операции наша роль состоит в том, я об этом сказал на второй день конфликта, чтобы в спину русским не ударили с севера и запада, и мы это сделать не позволим", - сказал Лукашенко.

Украине на Запад не стоит рассчитывать

Он также добавил, что Запад вряд ли будет помогать Украине восстановиться после военных действий. "Афганистану помогли? Ираку помогли? Так там - нефть, в земле все, что нужно американцам, однако они это не восстанавливают. И не будут они Украину восстанавливать, - отметил Лукашенко. - Так же было всегда. Когда-то мы были в этой повестке, Азербайджан с Арменией. И кто это помнит? Никто не помнит, а страдать будет украинский народ".

Президент напомнил об обращении Зеленского к белорусскому народу. "Вот он завывал там: мы соседи, мы соседи. Так я всегда говорил: слушайте, соседей не выбирают, они от бога, давайте жить и дружить, - отметил президент.- Я всегда это говорил. Что ты мне это сегодня напоминаешь, когда конфликт идет?".

Военная операция и переговоры

Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. В состав делегации входят представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий делегацию в Гомеле, заявил, что Москва ждет ответ до 15:00 по минскому времени.

Специальная военная операция России с целью демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля. В пятницу движение войск было приостановлено в ожидании возможных переговоров с Киевом, но из-за отказа украинской стороны принять в них участие возобновилось в субботу.