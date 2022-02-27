СМИ: главы МИД G7 начали экстренное совещание по обсуждению военной операции РФ

ТОКИО, 27 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Группы семи (G7) начали в воскресенье экстренное онлайн-совещание, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает агентство Kyodo .

Как ожидается, стороны обсудят последнее развитие событий в связи с военной операцией России, а также вопрос санкций против Москвы.

Последний раз страны G7 проводили видеоконференцию с участием лидеров 24 февраля.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.