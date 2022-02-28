Мишель назвал "безответственным" решение Путина о переводе сил сдерживания в особый режим

ПАРИЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель назвал "безответственным" заявление президента России Владимира Путина о переводе сил сдерживания в особый режим несения боевого дежурства.

"Мы должны сохранять спокойствие, серьезность, сосредоточенность, разумно оценивать происходящее", - сказал Мишель в понедельник в эфире телеканала BFM. "Эта угроза со стороны Россия была безответственной, и международное сообщество ее осудило", - сказал Мишель в ответ на просьбу прокомментировать распоряжение российского президента.

Глава Евросовета утверждал, что "эта угроза стала дополнением к озвученным ранее и является своего рода проявлением геополитического терроризма". "Мы должны ответить на это твердо, но сохраняя хладнокровие и спокойствие", - сказал Мишель.

Одновременно он подчеркнул, что "европейская оборона становится реальностью". "В настоящий момент около 20 государств ЕС решили предоставить военное снаряжение, чтобы поддержать украинцев", - отметил Мишель.

В воскресенье Путин на встрече в Кремле с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым заявил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес" РФ, и в этой связи приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Встреча состоялась на фоне специальной военной операции РФ на Украине. Москва начала ее в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.