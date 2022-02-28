МИД Швеции заявил, что ЕС не просчитал до конца риски санкций против РФ

СТОКГОЛЬМ, 28 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что санкции против России были приняты так быстро, что существует риск неучтенных последствий. Однако в этом случае необходимость оказания помощи Украине оказалась весомее, заявила она в интервью Sveriges Radio в понедельник.

"Этот риск надо соотнести с тем, что Украине быстро потребуется больше оружия. И это то, что присутствует в решениях, которые мы сейчас принимаем. Все эти разные риски перечислены, и на них мы идем с открытыми глазами, но, конечно же, есть и еще риски", - сказала Линде.

На вопрос о росте военной угрозы для Швеции на фоне действий России на Украине Анн Линде ответила: "Мы, в правительстве, а также в комиссии по обороне говорили, что военное нападение на Швецию нельзя исключать, однако на сегодняшний день прямой угрозы для Швеции мы не видим".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.