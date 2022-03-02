В парламенте Сербии заявили, что Запад потерял право читать лекции о морали после Косова

"Мы проводим принципиальную политику, поддерживаем территориальную целостность государств, осуждаем нарушение территориальной целостности Украины, но, с другой стороны, мы свидетели того, что те же самые, кто сейчас нападает на Россию, нарушили нашу территориальную целостность и бомбили нашу страну. Знаете, не может агрессия против Сербии называться "Милосердный ангел", а это [спецоперация России] - "грубым вторжением России на Украину", что-то здесь не в порядке с моральными принципами. В результате операции "Милосердный ангел" погибли наши люди, защищая нашу территориальную целостность, а сейчас нам кто-то читает лекции о морали из Брюсселя, Вашингтона, Берлина, Парижа или Лондона", - заявил Дачич.

БЕЛГРАД, 2 марта. /ТАСС/. Коллективный Запад потерял право читать лекции о морали другим народам, когда в 1999 году напал на Югославию, нарушив все международные принципы. Об этом заявил в среду в эфире национального телевидения Сербии спикер парламента страны, лидер Социалистической партии Сербии (СПС) Ивица Дачич.

"Тот, кто требует ввести санкции против России - не против России, а против Сербии. А знаете почему, потому что завтра те же самые потребуют принять Косово в НАТО, принять Косово в ООН. И к кому мы обратимся? К России! А если введем против нее санкции, у нас не будет, к кому обратиться. Верните нам принцип территориальной целостности, отмените признание Косова - мы готовы разговаривать", - сказал он.

"Мы уважаем их взгляды, как вы знаете, мы уважаем принцип территориальной целостности, но не мы его нарушили как мировой принцип! <...> Украина - это сопутствующий ущерб? Конечно, гражданские жертвы нас поражают, но хоть один из тех, кто сегодня так лицемерно требует от Сербии присоединиться ко всему этому, был поражен тем, когда попали в ваш дом? Их поражает попадание в телевышку на Украине, а поражают ли их гражданские жертвы, гибель детей в Сербии?" - задался вопросом спикер парламента.

Спецоперация на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Агрессия НАТО против Югославии

24 марта 1999 года НАТО без санкции СБ ООН начала воздушно-наступательную операцию против Союзной Республики Югославия, она продолжалась 78 дней. По данным НАТО, за время операции авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов.

Предлогом для агрессии, в которой под предводительством США приняли участие еще 18 государств - членов НАТО, стал постановочный инцидент в селе Рачак, который был представлен мировым СМИ как массовая казнь мирных албанцев сербскими военными. Впоследствии было доказано, что погибшие были переодетыми в гражданскую одежду боевиками "Освободительной армии Косова", однако инцидент в Рачаке уже объявили фактом геноцида, требующим немедленной реакции.

В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых - это мирные жители. Материальный ущерб составил до 100 млрд долларов. За три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено в снарядах 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, а за первые 10 лет с момента бомбардировок в республике заболели раком около 30 тыс. человек, из них от 10 тыс. до 18 тыс. умерли.