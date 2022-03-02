В центре Цхинвала проходит массовая акция в поддержку операции России на Украине

ЦХИНВАЛ, 2 марта. /ТАСС/. Около 10 тыс. жителей Южной Осетии собрались в среду на центральной площади Цхинвала на акцию в поддержу специальной военной операции России на Украине.

"Сегодня мы здесь собрались, чтобы заявить, что народ Южной Осетии, который перенес всю тяжесть лишений войны, который знает цену жизни, народ, которого спасла Россия от уничтожения, заявляет о том, что мы - от мала до велика - поддерживаем военную операцию на Украине, поддерживаем президента России Владимира Владимировича Путина. Мы собрались здесь, чтобы подчеркнуть свою исключительную поддержку политике Российской Федерации", - заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в ходе акции.

По данным МВД Южной Осетии, на Театральной площади столицы республики собрались порядка 10 тыс. человек.

Акция организованна пропрезидентской партией "Единая Осетия" и проходит под лозунгом "Осетия и Россия всегда вместе".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса за помощью. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, ее целью являются демилитаризация и денацификация страны.