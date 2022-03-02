Комитет Рады поддержал проект о наказании за диверсию и госизмену на Украине

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Правоохранительный комитет Верховной рады поддержал законопроект, который предусматривает пожизненное заключение за диверсию или государственную измену на Украине в условиях военного положения, и рекомендовал парламенту его принять. Об этом сообщил в среду депутат фракции "Слуга народа" Максим Бужанский.

"Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект 7116 "Ни шагу назад!". Никакой амнистии за диверсии и измену родине. Максимальная мера наказания - пожизненное заключение", - написал он в своем Telegram-канале.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. В этот же день украинский парламент ввел военное положение на территории Украины.