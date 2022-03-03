Иран пригрозил США последствиями в случае провала диалога по ядерной сделке

ТЕГЕРАН, 3 марта. /ТАСС/. Нынешней администрации США следует следует извлечь уроки из опыта ее предшественницы и не упустить шанса заключить хорошую сделку по результатам переговоров в Вене по снятию санкций с Ирана и оживления ядерной сделки 2015 года. Об этом заявил в четверг секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

"Стратегия активного сопротивления [проводившаяся Ираном в отношении США] привела к победе над политикой максимального давления [Вашингтона на Тегеран], что признает нынешняя администрация США, - цитирует Шамхани агентство Tasnim. - Если переговоры в Вене не завершатся хорошей сделкой, нынешняя администрация США в скором времени осознает свое поражение и упущенные возможности применения дипломатических методов".

В Вене завершается восьмой раунд переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа идет в рамках консультаций Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), отдельных консультаций с США без участия исламской республики, а также в формате трех рабочих групп. Переговорщики вырабатывают проект итогового соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики настроены завершить работу в ближайшее время.