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Военная операция на Украине

МИД Франции призвал использовать все возможности для дипломатического решения на Украине

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что необходимо проявить твердость в отношениях с Россией и оказать максимальное давление

ПАРИЖ, 4 марта. /ТАСС/. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон призвал использовать все возможности для дипломатического урегулирования ситуации на Украине и вместе с тем продолжать оказывать давление на Россию.

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"Прежде всего необходимо соблюдать твердость в отношениях с Россией, оказывать максимальное давление, <...> вместе с тем нужно, несмотря ни на что, продолжать дипломатические усилия каждый раз, когда это возможно", - сказал Бон в комментарии на сайте французского председательства в ЕС.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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