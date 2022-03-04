Число жертв взрыва в мечети в Пакистане достигло 56

ТАСС, 4 марта. Число погибших при взрыве, устроенном смертниками в мечети на северо-западе Пакистана, увеличилось до 56, а количество пострадавших выросло до 194. Об этом в пятницу сообщила газета Dawn со ссылкой на представителя местной больницы.

Ранее в пятницу издание информировало, что два вооруженных террориста-смертника пытались пройти на пятничную молитву в мечеть в городе Пешавар (административный центр пакистанской северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва). Они открыли огонь по полицейским, охранявшим вход в здание. В ходе перестрелки одному из экстремистов удалось ворваться в мечеть и привести в действие закрепленное на нем взрывное устройство.